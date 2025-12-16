حسام هيبة: مصر الأولى أفريقيا والتاسعة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية

18 حجم الخط

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على هامش مؤتمر حابي السنوى السابع، إنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لم يعد جذب الاستثمار مسألة حوافز فقط، بل أصبح عملية متكاملة تبدأ بصياغة الحلول، واستغلال الفرص، وحل مشكلات المستثمرين، وبناء شراكات قائمة على الثقة والحوار، حيث إن مصر أصبحت الأولى أفريقيًّا والتاسعة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية.

حسام هيبة، فيتو

مصر نجحت رغم التحديات الإقليمية والدولية

وأضاف هيبة أن مصر قد نجحت رغم التحديات الإقليمية والدولية، في ترسيخ مكانتها باعتبارها الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، والتاسعة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس جدية الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تم تنفيذها.

حسام هيبة، فيتو

من حل المشكلات إلى صناعة الفرص

وتابع هيبة قائلا: تنطلق فلسفة الهيئة العامة للاستثمار من أن حل مشكلات المستثمرين هو المدخل الحقيقي لتوسيع قاعدة الاستثمار، لذلك نعمل على الانتقال من التعامل مع التحديات بشكل رد فعل، إلى صياغة حلول استباقية تضمن استدامة النشاط الاستثماري، وتحول التحديات إلى فرص نمو حقيقية حيث يتم ذلك من خلال آليات مؤسسية واضحة، تضمن سرعة اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات، والتنسيق الكامل مع مختلف أجهزة الدولة، بما يعكس رسالة طمأنة حقيقية للمستثمر المحلي والأجنبي.

المنصات الحوارية.. شراكة لا بديل عنها

وأكد هيبة أن التجربة أثبتت أن المنصات الحوارية مع ممثلي القطاع الخاص تمثل أحد أهم أدوات تحسين مناخ الاستثمار.

تخفيض زمن الإفراج الجمركى.. خطوة حاسمة

ونوه هيبة إلى أن من الملفات ذات الأولوية أيضا خفض زمن الإفراج الجمركي، باعتباره عنصرًا حاسمًا في تنافسية الاستثمار، وقد تم وضع آليات واضحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات، بما يخفض تكلفة الإنتاج، ويزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

خطة استراتيجية لوضع مصر على الخريطة العالمية

وأشار هيبة إلى أن ما نعمل عليه اليوم هو خطة استراتيجية شاملة للاستثمار، تستهدف وضع مصر بقوة على الخريطة الاستثمارية العالمية، من خلال التركيز على القطاعات الواعدة، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن مناخ الاستثمار المصري.

مؤتمر حابي، فيتو

تنافسية الاقتصاد المصرى

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030"، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة ”حابي"، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.