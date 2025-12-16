رانيا المشاط: تنويع مصادر التمويل ودعم الموازنة يعززان استدامة المالية العامة رغم التحديات العالمية

18 حجم الخط

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى على هامش مؤتمر حابي السنوى السابع: إن الدولة المصرية تتبنى سياسة تمويل متوازن تراعي الحفاظ على استقرار مؤشرات الدين، وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء غير مبررة كما انعكس ذلك في تنويع مصادر التمويل، والاعتماد بشكل أكبر على التمويل التنموي الميسر، بما يقلل تكلفة الاقتراض ويدعم استدامة المالية العامة.

وأضافت المشاط أن السنوات الأربع الماضية شهدت قدرة واضحة للاقتصاد المصري على تأمين التمويل اللازم لدعم الموازنة وتنفيذ البرامج التنموية، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وذلك بفضل بناء شراكات تنموية قوية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

دعم الموازنة وتحفيز الاستثمار

وأكدت أننا، في الوقت نفسه، نعمل على تحفيز الاستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوفير ضمانات تمويلية تقلل من المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة في جهود التنمية.

ضمان الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

واختتمت المشاط كلمتها قائلة: إن ما نعمل عليه اليوم هو نموذج تنموي قائم على الكفاءة والتوازن والشراكة، يربط بين التخطيط والتمويل، ويضع المواطن في قلب عملية التنمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والانطلاق بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارا وتنافسية.

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

