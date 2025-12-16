الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
اقتصاد

رئيس الرقابة المالية: الرقابة على المؤسسات غير المصرفية مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعميق الأسواق

د. محمد فريد، فيتو
د. محمد فريد، فيتو
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش مؤتمر حابي السنوى السابع: في ظل المسيرة الطموحة التي تخطوها مصر نحو أهداف رؤية 2030، لا يمكننا الحديث عن تنافسية الاقتصاد الوطني دون أن نتوقف عند أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية والأسواق المالية فالتنظيم السليم والإشراف الفعال ليسا مجرد واجب تنظيمي، بل هما ركيزة أساسية لبناء بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، ومحفزة للنمو المستدام، وقادرة على مواجهة التقلبات العالمية.

الرقابة المالية ضمان للثقة والاستقرار

وتابع فريد قائلا: إن الهدف الأساسي للهيئة هو حماية المستثمر والمستهلك المالي، وذلك عبر قواعد تنظيمية واضحة، وإجراءات إشرافية رصينة تعزز من شفافية السوق وتحد من المخاطر غير المبررة، كما أن الأسواق المالية وخاصة غير المصرفية هي شريان الاقتصاد الحديث؛ فهي توفر أدوات تمويلية متنوعة تدفع عجلة الاستثمار وتفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال والشركات.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية تعد جزءا مركزيا من استراتيجيتنا لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعميق الأسواق، وذلك عبر تحديث التشريعات ودعم الشمول المالي والرقمنة التي تجعل الوصول للخدمات المالية أسهل وأسرع وأكثر أمانا.

د. محمد فريد 
د. محمد فريد، فيتو 

تنافسية الاقتصاد المصرى 

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

جانب من اللقاء 
جانب من اللقاء، فيتو 

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري 

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

 ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

