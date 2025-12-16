لدواع الأمن القومي، إدارة ترامب تدافع عن إنشاء قاعة الرقص بالبيت الأبيض

18 حجم الخط

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة مقدمة إلى المحكمة، إن مشروع إنشاء قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض يجب أن يستمر لدوافع تتعلق بالأمن القومي.

وجاءت هذه المذكرة ردًّا على دعوى قضائية رفعها "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ" يوم الجمعة الماضي، تطالب فيها القاضي الاتحادي بوقف المشروع لحين إجراء مراجعات مستقلة والحصول على موافقة الكونجرس.

ويواجه ترامب انتقادات واسعة بسبب قراره بهدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض لإنشاء القاعة الجديدة مكانه، والتي كانت تكلفتها المبدئية تقدر بنحو 200 مليون دولار.

وكان "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ" قد حذر في رسالة وجهها لمسؤولي البيت الأبيض في أكتوبر الماضي من أن القاعة الجديدة التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة "ستهيمن على البيت الأبيض نفسه"، الذي تبلغ مساحته الحالية نحو 55 ألف قدم مربعة فقط.

كما انتقدت هيلاري كلينتون هدم الجدار الشرقي بقولها: "البيت الأبيض ملك الدولة الأمريكية وليس لترامب لتغيير معالمه".

يُذكر أن البيت الأبيض بُني بين عامي 1792 و1800، وأضاف الجناح الشرقي عام 1902 لاستيعاب مكاتب السيدة الأولى، قبل أن يخضع لتوسعة واسعة في 1942، ويعود الشكل الحالي للمجمع الرئاسي في الغالب إلى أعمال الترميم التي جرت أثناء رئاسة هاري ترومان بين عامي 1948 و1952.

وأشار ترامب للصحفيين سابقًا إلى أن الطابق المضاف في 1948 و1949 "لم يكن جميلًا بما يكفي"، مؤكدًا أن المبنى "تغير كثيرًا عن تصميمه الأصلي".

ويقول ترامب، الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال العقارات من نوادي الجولف إلى ناطحات السحاب، إن البيت الأبيض يفتقر إلى مساحات كافية لاستضافة الفعاليات الكبرى، وهو ما يبرر، وفقًا لرؤيته، الحاجة لتنفيذ مشروع القاعة الجديدة.

