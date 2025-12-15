افتتاح معرض "شتاء دافئ" لدعم الطلاب الأولى بالرعاية بكفرالشيخ (صور)

18 حجم الخط

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، معرض «شتاء دافئ» بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الزراعية العسكرية بمدينة كفر الشيخ، وذلك لدعم الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم، بالمجان، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع، حيث يستهدف توزيع نحو 5 آلاف قطعة متنوعة تشمل ملابس مدرسية، وأطفال، وحريمي، ورجالي، بالإضافة إلى الشنط، والأحذية، والمفروشات، لصالح الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم من أبناء المدرسة والمدارس المجاورة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن معرض «شتاء دافئ» يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الدولة لدعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات المجتمعية التي تعزز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفر الاحتياجات الأساسية للطلاب وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.

