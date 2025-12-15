مدينتي تستضيف انطلاق مبادرة "احنا معاكم" لدعم مرضى الزهايمر (فيديو)

18 حجم الخط

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق شهر ديسمبر من كل عام، استضاف نادي جولف مدينتي بطولة جولف تحت شعار "احنا معاكم" لدعم مرضى الزهايمر وكبار السن.

أقيمت البطولة بالتعاون مع نادي روتاري جولف مدينتي، وتهدف مبادرة "احنا معاكم" إلى رفع الوعي المجتمعي بمرض الزهايمر وطرق الوقاية المبكرة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى.

وأكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن استضافة نادي مدينتي للجولف لمبادرة "احنا معاكم" تأتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية.

وأوضح أن النجاحات الكبيرة لنادي مدينتي للجولف، باعتباره أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا ووجهة رائدة للبطولات العالمية للجولف، كانت دافعًا كي نستثمر هذا النجاح الكبير لتعظيم دوره بالمساهمة في ملف المسئولية المجتمعية من خلال تنظيم واستضافة العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، قال د. حسام فرحات، محافظ روتاري مصر: "نحرص على إطلاق مبادرات ذات أثر مستدام في المجتمعات التي نعمل بها، وتنظيم البطولة الخيرية للجولف يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمرض الزهايمر".

وأكدت د. إيمان الغمراوي، مؤسس ورئيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي، أن مبادرة «احنا معاكم» ترتكز على دعم مرضى الزهايمر وكبار السن بوجه عام، مع تركيز خاص على التوعية بمرض الزهايمر ودعم المصابين به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.