تحرير 15 محضرا في حملة على المخابز بالدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الدقهلية حملة مكبرة استهدفت المخابز، وضبطت كمية من الخبز قبل تهريبها للسوق السوداء.

حملات تموينية مكثفة بالدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية تموين الدقهلية، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

الأماكن المستهدفة في الحملة

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت لجنة تفتيشية برئاسة ياسر السعودي مدير عام الرقابة التموينية، ومحمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، بالمرور على 25 مخبزا بمركزي المنصورة وأجا، وشملت القرى التابعة لهما، وهي: منية سندوب والحواوشة ونقيطة بإدارة مركز المنصورة، ونوسا الغيط، والديرس، كفر الشراقوة، ومنشأة عبد النبي، وبندر أجا.

محضر تجميع خبز بـ1320 رغيفا بمركز شرطة أجا

وأسفرت عن تحرير 15 محضرا في مخابز الدقهلية، شملت محاضر نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتصرف في الدقيق بعدد 110 شيكارة، وتحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة بيانات، وغلق بدون إذن، وتحرير محضر تجميع خبز بعدد 1320 رغيف بمركز شرطة أجا.

التفتيش على إجراءات الحماية المدنية

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

