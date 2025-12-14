محافظ الدقهلية يتفقد مركز شباب تلبانة ويتابع سير العمل (صور)

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية اليوم لمركز شباب تلبانة التابع لمركز المنصورة، في إطار متابعته لمستوى الخدمات المقدمة للشباب، والوقوف على سير العمل داخل مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

محافظ الدقهلية يتفقد مركز شباب تلبانة ويؤكد دعم الدولة للأنشطة الشبابية

وشملت الجولة المرور على أنشطة المركز المختلفة، وتفقد الملعب والمنشآت الرياضية، حيث اطمأن المحافظ على مدى استفادة الشباب منها، بما يسهم في استثمار طاقاتهم وبناء شخصياتهم، والتقى المحافظ بالعاملين بالمركز، مُشددًا على بذل المزيد من الجهد في خدمة النشء والشباب، وأهمية حُسن التعامل وتكثيف الأنشطة المُتنوعة، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم الشباب باعتبارهم عماد المستقبل.

تحقيق الاستفادة المُثلى في تقديم الأنشطة الرياضية والثقافية

وأصدر المحافظ توجيهاته برفع كفاءة وتطوير مركز الشباب والملعب وفقًا للمواصفات القياسية، لتحقيق الاستفادة المُثلى في تقديم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

الحفاظ على المنشآت الرياضية وحسن إدارتها

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز الشباب، وتسعى لتطويرها لتكون مراكز تنموية وخدمية متكاملة، مع ضرورة الحفاظ على المنشآت الرياضية وحسن إدارتها، والتوسع في البرامج التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية.

كما شدد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة المستمرة لأداء مراكز الشباب، وتذليل أي معوقات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.

محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الشباب والرياضة للاطمئنان على سير العمل

كما تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، ديوان عام مديرية الشباب والرياضة، للاطمئنان على انتظام العمل والانضباط الوظيفي، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد العظيم، مدير مديرية شباب الدقهلية، وطارق دهب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمود عبد الهادي، مدير عام المنشآت الرياضية.

واطلع محافظ الدقهلية خلال الزيارة على سير العمل في الإدارات المختلفة، والتقى بمديريها والعاملين فيها، وشدد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والأندية في جميع أنحاء المحافظة، وتعزيز الحملات التوعوية المنظمة فيها، مع متابعة دورية وعرض تقرير مفصل ومصور عن الأنشطة المنفذة.

الحفاظ على مكتسبات استاد المنصورة والصيانة الدوري له

كما تابع محافظ الدقهلية حالة ملعب استاد المنصورة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على مكتسبات هذا الصرح الرياضي والإنجاز الذي يمثله، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للملعب وإجراء الصيانة الدورية له وللمرافق التابعة له حرصا على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

