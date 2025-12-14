تداول 13 ألف طن و957 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بإجمالي 9 سفن، كما تم تداول 13 ألف طن بضائع و957 شاحنة و112 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع و543 شاحنة و101 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و414 شاحنة و11 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PELAGOS Express، بينما تغادر السفينتين Alcudia Express والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينة PELAGOS Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف و500 طن بضائع و351 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكبا بموانيها.

إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تبدأ فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي حتى الساعة التاسعة صباحًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

