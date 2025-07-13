البلشي: مسئولية الإعلام التنوير وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن البرنامج التدريبي للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية، والذي يُعقد تحت رعاية دار الإفتاء المصرية، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الصحافة والمؤسسات الدينية، بما يسهم في صون وعي المجتمع ومواجهة التشويش والانحراف الفكري.

البرنامج التدريبي للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية

وقال النقيب، في كلمته خلال افتتاح البرنامج التدريبي، أمام عدد من كبار العلماء والقيادات الدينية والإعلاميين: "إن البرنامج لا يُعد دورة تدريبية عابرة، بل هو محطة مهمة لبناء جيل من الصحفيين المتخصصين، القادرين على التعامل مع القضايا الدينية بحساسية ومهنية عالية".

وأضاف أن زمن تدفق المعلومات السريع يفرض على الصحفي مسؤولية مضاعفة، خاصة عند تناول القضايا ذات الطابع الديني، والتي تتطلب دقة في الفهم وعرضًا متزنًا، مشيرًا إلى أن أي خطأ في هذا السياق قد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة.

أهداف البرنامج التدريبي

وأوضح نقيب الصحفيين أن البرنامج يستهدف تدريب الصحفيين على: التمييز بين الفتوى الرسمية والآراء الفردية، دون منح الآراء الشاذة نفس الوزن الإعلامي كالرأي الوسطي، نقل المعرفة الدينية بدقة، مع تجنّب التضخيم أو التبسيط المُخل، ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال خطاب إعلامي متوازن يجمع بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.

مسئولية الإعلام في حماية المجتمع من التطرف

وشدد على أن حرية الإعلام ودوره التنويري هما عنصران لا ينفصلان، وأنه لا تعارض بين كشف الحقائق ونشر المعرفة، وبين مسؤولية الإعلام في حماية المجتمع من الفكر المتطرف. وأكد أن نقابة الصحفيين تؤمن بحرية الصحافة في إطار الدستور والقانون، وترفض المساس بها.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا للتعاون المثمر بين الصحفيين والعلماء، من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، وتقديم الخطاب الديني بأساليب إبداعية تواكب العصر وتحترم قدسية المحتوى.

وأكد دعم نقابة الصحفيين لهذه المبادرات، ودعوتها إلى استمرار التعاون مع دار الإفتاء المصرية عبر مركز تدريب النقابة، ليكون منصة دائمة لتعزيز الفكر المستنير ورفع كفاءة الصحفيين في تناول القضايا الدينية بمهنية ووعي.

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