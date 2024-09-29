صدور الترجمة العربية الأولى من جزئي الكتاب الأمريكي «التنوير.. تفسير»
صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة، الترجمة العربية الأولى من كتاب "التنوير: تفسير" فى جزئين، للمؤرخ الأمريكى وأستاذ التاريخ والعلوم السياسية بجامعة كولومبيا "بيتر جاى".
التنوير.. تفسير
ويتناول الكتاب عرض تفصيلى وتحليل لأفكار فلاسفة التنوير فى القرن ١٨ من منظور عصرهم، وتمردهم على العالم المسيحى وافتتانهم بالعصور القديمة اليونانية والرومانية، والسعى لتحقيق الحداثة فى الفن والفلسفة والسياسة والعلوم.
وتأتي النسخة المترجمة للعربية الأولي من توقيع المترجم عبد المقصود عبد الكريم.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.