الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

صدور الترجمة العربية الأولى من جزئي الكتاب الأمريكي «التنوير.. تفسير»

جزئي الكتاب الأمريكي
جزئي الكتاب الأمريكي «التنوير.. تفسير»، فيتو

صدر حديثا عن  المركز القومي للترجمة،  الترجمة العربية الأولى من كتاب "التنوير: تفسير" فى جزئين، للمؤرخ الأمريكى وأستاذ التاريخ والعلوم السياسية بجامعة كولومبيا "بيتر جاى". 

التنوير.. تفسير

ويتناول الكتاب عرض تفصيلى وتحليل لأفكار فلاسفة التنوير فى القرن ١٨ من منظور عصرهم، وتمردهم على العالم المسيحى وافتتانهم بالعصور القديمة اليونانية والرومانية، والسعى لتحقيق الحداثة فى الفن والفلسفة والسياسة والعلوم.

وتأتي النسخة المترجمة للعربية الأولي من توقيع المترجم عبد المقصود عبد الكريم. 

 

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القومي للترجمة المركز القومي للترجمة موقع فيتو كتاب التنوير تفسير بيتر جاي

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