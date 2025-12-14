لم ينجح أحد، نصيب الشعب الجمهوري بالدوائر الملغاة وهذا رصيده من المقاعد

18 حجم الخط

خاض حزب الشعب الجمهوري، انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى بـ3 مرشحين، ولم ينجح منهم أحد.

لم ينجح أحد من مرشحي الشعب الجمهوري في الدوائر الملغاة

وكشفت مؤشرات الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة، أن مرشحي حزب الشعب الجمهوري لم يتمكنوا من الفوز بأي مقعد من الثلاثة، كما لم يخسروها، ودخل جميع المرشحين جولة الإعادة.

نصيب الشعب الجمهوري من مقاعد مجلس النواب

وحسم حزب الشعب الجمهوري، 19 مقعدا في مجلس النواب المقبل، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقاعد الفردية، بعد إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية.

نصيب حزب الشعب الجمهوري من مقاعد القائمة الوطنية

وحصل الشعب الجمهوري في محافظات المرحلة الأولى، على 11 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومقعدا فرديا في دائرة وادي النطرون وأبو المطامير بمحافظة البحيرة.

حصيلة مقاعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظات المرحلة الثانية



كما كشفت نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية عن حصول حزب الشعب الجمهوري إلى 5 مقاعد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومقعدين للفردي.



وتابعت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب، سير عملية تصويت المصريين في الداخل ضمن الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، الخاصة بالدوائر الثلاثين التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها.



وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، تتابع بشكل متواصل التقارير الواردة من اللجان، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفق منظومة متابعة تعتمد على التواصل اللحظي مع المندوبين والفرق الميدانية.

رصد أي ملاحظات في انتخابات مجلس النواب

وأوضح أن الغرفة تعمل على رصد أي ملاحظات والتعامل معها في حينها، بما يضمن سير العملية الانتخابية في إطار من الانضباط والالتزام بالإجراءات المقرر.

غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع عملها أثناء فرز الأصوات

وأشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن غرفة العمليات تعكس حرص الحزب على أداء دوره في متابعة الاستحقاق الانتخابي، وضمان تهيئة الأجواء الملائمة لإتمام العملية الانتخابية بكل شفافية وانتظام.

