حالة الطقس اليوم، شبورة كثيفة على هذه الطرق لمدة 6 ساعات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتبدأ في الثالثة فجرا وتنتهي في الساعة التاسعة صباحا.

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس السبت


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

