السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليوان الصيني يسجل 6.74 جنيهات للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

سعر اليوان الصيني
سعر اليوان الصيني
18 حجم الخط

سعر اليوان الصيني، شهد سعر اليوان الصيني استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

اليوان الصينى 
اليوان الصيني، فيتو 

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري  

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو  6.72 جنيهات للشراء،  6.74 جنيهات للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي المصري نحو  6.72 جنيهات للشراء، 6.74 جنيهات للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر اليوان الصيني في بنك مصر نحو 6.72  جنيهات للشراء، 6.74  جنيهات للبيع.

اليوان الصيني العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية

اليوان الصيني هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، ويرمز له بالرمز (¥) أو بالحروف (CNY)، ويُعرف أيضًا باسم الرينمنبي (Renminbi)، أي “عملة الشعب”.

ويصدر بنك الشعب الصيني العملة الصينية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

تم اعتماد اليوان رسميًا عام 1949 بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ليحل محل العملات المتعددة التي كانت متداولة آنذاك، وجاء اسمه من كلمة “يوان” التي تعني “وحدة” أو “دائرة”، في إشارة إلى شكل القطع النقدية القديمة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اليوان أحد أبرز العملات في آسيا والعالم، خاصة مع النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين خلال العقود الأخيرة.

اليوان الصينى 
اليوان الصينى، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1 يوان: باللون الأخضر الفاتح.

5 يوانات: باللون البنفسجي.

10 يوانات: باللون الأزرق وتحمل صورة الزعيم الصيني “ماو تسي تونغ”.

20 يوانًا: باللون البني، وتُظهر مناظر طبيعية من نهر لي.

50 يوانًا: باللون الأخضر، وتحمل صورة “ماو تسي تونغ”.

100 يوان: باللون الأحمر، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.
العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 يوان، و5 و10 جياو، وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والألومنيوم.

اليوان الصيني في السوق

يُعتبر اليوان الصيني من أهم العملات في العالم، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDR).

كما تسعى الصين إلى تعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، خاصة مع توسع مبادرة الحزام والطريق، التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ويستخدم اليوان بشكل متزايد في التعاملات التجارية والمالية بين الدول، خاصة في ظل سعي الصين إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. 

وشهدت العملة الصينية تطويرات مستمرة في التصميم والعلامات الأمنية لضمان الحماية من التزوير، ومواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة الدفع الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى البنوك المصري البنوك المصرية اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوان الصيني اليوان بنك مصر سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري سعر اليوان الصيني في البنك سعر اليوان الصينى في البنك المركزي سعر اليوان سعر اليوان الصيني

مواد متعلقة

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

الليرة السورية تستقر أمام الدولار خلال تعاملات اليوم السبت

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك بمنتصف تعاملات السبت

سعر الدينار البحريني في المركزي المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنك المركزي في منتصف التعاملات

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت

الريال العماني يسجل 123.64 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

بيراميدز يودع كأس إنتركونتيننتال بعد الخسارة أمام فلامنجو بثنائية نظيفة (صور)

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

برشلونة وأوساسونا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة، الإفتاء توضح الآراء الفقهية

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

المزيد
الجريدة الرسمية
ads