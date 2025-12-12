الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات الـ 30 دائرة الملغاة

انتخابات
انتخابات
18 حجم الخط

كشف الحصر العددى لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ 30 الملغاة، والتى انتهت عملية التصويت والفرز فيها مساء أمس الخميس، عن مؤشرات بخسارة الأحزاب السياسية الكبيرة لعدد كبير من المقاعد يصل إلي نحو 12 مقعدا، في تلك الدوائر.

 

الحصر العددى 

 

 حيث إنه وفقا للحصر العددي لانتخابات الـ 30 دائرة الملغاة، فقد خسر حزب الجبهة الوطنية نحو 7 مقاعد يليه حزب حماة الوطن الذى خسر نحو 4 مقاعد، بينما خسر حزب مستقبل وطن مقعد واحد.

ويأتى ذلك في الوقت الذى فاز لتلك الأحزاب نحو 4 مرشحين فقط.

 

ومازال هناك عدد من المرشحين يخوضون جولة الإعادة.

 

يأتى ذلك بعد إجراء عملية التصويت بالداخل على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات.

 

ومن قبل ذلك تم الانتهاء من  تصويت المصريين في الخارج

 

موعد إعلان نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة 

ووفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، يوم 18 ديسمبر الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

تشمل الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ما يلي:

محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم).

محافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار).

محافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

محافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط).

محافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة).

محافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو).

محافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة).

محافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس).

محافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه).

محافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحكام المحكمة الإدارية العليا الأحزاب السياسية الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة نتيجة انتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

هزيمة مشروع السلفية السياسية.. انهيار حزب النور بعد السقوط المدوي في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

الحصر العددي لدائرة كوم حمادة الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

الأكثر قراءة

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: "أتجهز للمسابقة منذ سنتين"

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

هدف الأهلي، إصابة قوية ليزن النعيمات في مواجهة الأردن والعراق بكأس العرب (فيديو)

صدمة للأهلاوية، التشخيص المبدئي يكشف إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التعامل بالربا والفرق بينه وبين القرض الحسن؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالفرج بعد الضيق وانتهاء الحزن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads