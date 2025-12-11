الحصر العددي لنتائج انتخابات النواب، تقارب في عدد الأصوات بين مرشحي بولاق الدكرور باللجنة 63
كشفت نتائج الحصري العددي للجنة 63 الفرعية بانتخابات مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور، إحدى الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدراية العليا عن تقارب في عدد الصوات التي حصل عليها المرشحين.
وجاءت نتيجة الحصر العددي كالتالي:
حسام المندوه
مستقبل وطن 163
محمود توشكى
مستقبل وطن 172
محمد الحسيني
مستقل 97
محمد اسماعيل
مستقل 253
علي خالد
العدل 242
عربي زيادة
حماة الوطن 190
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا