الحصر العددي لنتائج انتخابات النواب، تقارب في عدد الأصوات بين مرشحي بولاق الدكرور باللجنة 63

حسام المندوه
حسام المندوه
 كشفت نتائج الحصري العددي للجنة 63 الفرعية بانتخابات مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور، إحدى الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدراية العليا عن تقارب في عدد الصوات التي حصل عليها المرشحين. 

وجاءت نتيجة الحصر العددي كالتالي:

حسام المندوه
مستقبل وطن 163

محمود توشكى
مستقبل وطن 172

محمد الحسيني
مستقل 97

محمد اسماعيل
مستقل 253

علي خالد
العدل 242

عربي زيادة
حماة الوطن 190

 

 


 

