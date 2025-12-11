الحصر العددي لنتائج انتخابات النواب، تقارب في عدد الأصوات بين مرشحي بولاق الدكرور باللجنة 63

18 حجم الخط

كشفت نتائج الحصري العددي للجنة 63 الفرعية بانتخابات مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور، إحدى الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدراية العليا عن تقارب في عدد الصوات التي حصل عليها المرشحين.

وجاءت نتيجة الحصر العددي كالتالي:

حسام المندوه

مستقبل وطن 163

محمود توشكى

مستقبل وطن 172

محمد الحسيني

مستقل 97

محمد اسماعيل

مستقل 253

علي خالد

العدل 242

عربي زيادة

حماة الوطن 190





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.