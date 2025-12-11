الكرملين: لا نتائج أمريكية بشأن خطة السلام ولا دعوة لانضمامنا لمجموعة السبع

18 حجم الخط

أعلن الكرملين أن روسيا لم تتلقَّ حتى الآن أي نتائج أو توضيحات من الولايات المتحدة بشأن ما توصلت إليه واشنطن في مباحثاتها مع أوكرانيا حول خطة السلام المقترحة، مشيرًا إلى أن موسكو ما زالت تترقب الخطوات الأمريكية على هذا المسار.

وأوضح المسؤولون الروس أن الحديث عن أي تقدم في الملف مرهون بما ستقدمه واشنطن رسميًا، مؤكدين أن بلاده لا ترى حتى اللحظة أي مؤشر على وجود تغيير في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة مع أوكرانيا.

الكرملين: لم نتلق دعوة للانضمام إلى مجموعة السبع

وفي سياق منفصل، أكد الكرملين أن موسكو لم تتلق أي دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة أو الانضمام إلى اجتماعات مجموعة السبع (G7)، نافيًا صحة ما يُتداول حول احتمالية دعوة موسكو من جديد إلى المجموعة التي كانت تُعرف سابقًا بـ"مجموعة الثماني" قبل تعليق عضوية روسيا.

موسكو: الظروف غير مهيأة لإعادة دمج روسيا في مجموعة السبع (G7)

وشددت موسكو على أن الظروف الحالية لا تشير إلى وجود أي رغبة غربية في إعادة دمج روسيا ضمن هذا الإطار، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات السياسية والاقتصادية مع الغرب.

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليًا على مستوى الخبراء، من أجل ضمان نجاح اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الجهود التقنية والدبلوماسية جارية بالفعل لصياغة جدول أعمال واضح للقمة.

