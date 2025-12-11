الخميس 11 ديسمبر 2025
منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تنطلق ٢١ ديسمبر الجاري بالمغرب.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية في الجيم ثم بعض الجمل الفنية تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للمنتخب.

منتخب مصر يتدرب بالكرة الرسمية لبطولة أمم إفريقيا

كما شهد المران التدريب بالكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

حضر مران منتخب مصر الدكتور مصطفى أبو زهرة، والأستاذ محمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

تدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بالكرة الرسمية الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، بعد وصول الكرة اليوم لاتحاد الكرة.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

إشادة لاعبي المنتخب بأرضية ملعب الهدف

ويخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريباتهم اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية وسط إشادة كبيرة بأرضية الملاعب، التي تتم صيانتها بشكل دوري ومنتظم بأحدث الأساليب العلمية المتبعة في هذا الشأن.

كما يؤدي لاعبو المنتخب، تدريبات بدنية في صالات الجيم، التي تحوي أحدث الأجهزة والأدوات الرياضية.

