للسيدات الأوراق المطلوبة لرفع 12 دعوى قضائية بمحكمة الأسرة

امتلأت مؤخرًا ساحات محاكم الأسرة بعدد كبير من الدعاوى القضائية التي ترفعها سيدات ضد أزواجهم. وترصد فيتو، الأوراق المطلوبة لدى محاكم الأسرة من الزوجات التي تقوم برفع دعاوى قضائية ضد أزواجهم بمحكمة الأسرة والتي شملت ما يقرب من 12 دعوى قضائية نتعرف على أوراقها في السطور التالية.

أولًا: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.

ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه.

وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.

ثانيًا: دعاوى رؤية الصغير

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق.

بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين وتقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كليهما.

ثالثًا: دعاوى نفقة الزوجية

وثيقة زواج طرفي التداعي

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.

رابعًا: دعاوى المتعة ونفقة العدة

إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق وما يفيد نهائيته.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية (أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)

خامسًا: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن

شهادة ميلاد الصغير.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية)

حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.

سادسًا: دعوى أجر الحضانة أو أجر الرضاعة أو أجر المسكن

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير

حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير

ث: في دعاوي موت المفقود صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية – شهادة ميلاد)

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية

سابعًا: دعوى نفقة الأقارب

ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)

ثامنًا: دعاوى مصاريف التعليم

شهادة ميلاد الصغير

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية

حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد

شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.

تاسعًا: دعاوى مصاريف العلاج

شهادة ميلاد الصغير.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)

حكم انتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.

شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحًا بها مرضه وتكاليف علاجه وكذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.

عاشرًا: دعاوى مؤخر الصداق

وثيقة زواج طرفي التداعي.

إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق وما يفيد نهائيته.

الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها وما يفيد نهائيته.

الحادي عشر:- دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة

وثيقة زواج طرفي التداعي.

إنذار الطاعة محل الاعتراض.

صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق المتعلقة بسبب الاعتراض إن وجدت.

الثاني عشر: في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه

عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها

الصورة التنفيذية لحكم النفقة.

ما يفيد نهائية الحكم.

