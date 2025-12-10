الأربعاء 10 ديسمبر 2025
اقتصاد

بنك كندا المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 2.25%

بنك كندا المركزي
بنك كندا المركزي
قرر بنك كندا المركزي، تثبيت سعر الفائدة عند 2.25% اليوم الأربعاء، مع سعر البنك عند 2.5% وسعر الإيداع عند 2.20%.

بنك كندا يقرر تثبيت سعر الفائدة

وفي إعلانه، لاحظ البنك المركزي أن الاقتصادات الرئيسية في جميع أنحاء العالم تواصل إظهار المرونة رغم الحمائية التجارية الأمريكية، على الرغم من أن عدم اليقين لا يزال مرتفعا، ونما الاقتصاد الكندي بنسبة 2.6% في الربع الثالث، وهو أقوى من المتوقع، ويرجع ذلك أساسا إلى تقلبات التجارة، في حين ظل الطلب المحلي النهائي ثابتا.

تطور التضخم والنشاط الاقتصادي

وذكر البنك: "إذا تطور التضخم والنشاط الاقتصادي بشكل عام بما يتماشى مع توقعات أكتوبر، فإن مجلس الإدارة يرى أن سعر السياسة الحالي في المستوى المناسب تقريبًا للحفاظ على التضخم قريبًا من 2% مع مساعدة الاقتصاد خلال فترة التعديل الهيكلي هذه".

أظهر سوق العمل بعض التحسن، مع مكاسب قوية في التوظيف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وانخفاض معدل البطالة إلى 6.5% في نوفمبر، ومع ذلك، لا تزال أسواق العمل في القطاعات الحساسة للتجارة ضعيفة، وتظل نوايا التوظيف على مستوى الاقتصاد ضعيفة.

كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحذف هيئة تحرير الشام من "الكيانات الإرهابية"

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة اليوم

وتباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2% في أكتوبر مع انخفاض أسعار البنزين واعتدال زيادات أسعار المواد الغذائية. كان التضخم قريبًا من المستوى المستهدف البالغ 2% لأكثر من عام، في حين ظلت مقاييس التضخم الأساسية في نطاق 2.5% إلى 3%.

