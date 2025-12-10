وفد من رجال الأعمال الصينيين يزور مركز دار السلام بسوهاج لبحث فرص الاستثمار

18 حجم الخط

زار وفد من رجال الأعمال الصينيين مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في إطار جولة رسمية تهدف إلى بحث فرص الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية بالمركز، وعلى رأسها الزراعة، والتصنيع الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التي تخدم أبناء المنطقة.

وكان في استقبال الوفد، هيثم عكري عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال ورئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، حيث رحب بالوفد واستعرض معهم نقاط القوة الاستثمارية التي يتمتع بها المركز، بما يشمل توفر الأراضي المناسبة للمشروعات، والموارد الزراعية، والكوادر البشرية القادرة على تشغيل الصناعات الزراعية والإنتاجية.

وأكد هيثم عكري خلال اللقاء أن مركز دار السلام يمثل أحد أهم المناطق الواعدة في جنوب الصعيد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وتوفير مقومات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأعرب أعضاء الوفد الصيني عن سعادتهم بزيارة دار السلام، مؤكدين اهتمامهم بدراسة الفرص المطروحة ميدانيًا، وبحث إمكانية إقامة مشروعات متكاملة تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للتنمية في محافظات الصعيد، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة لأهالي مركز دار السلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.