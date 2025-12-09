جهاز حدائق العاصمة يوجه رسالة حاسمة للشركات المنفذة بسرعة الإنجاز وإنذارات المتقاعسين

18 حجم الخط

عقد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا طارئا للشركات التنفيذية المسند لها أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحضور السادة النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية، لوضع ضوابط حاسمة وفعّالة لدفع معدلات التنفيذ بمختلف مواقع العمل بمشروعات سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل بالمرحلة الخامسة بالإعلان الرابع عشر بحي الأمل، والتي تضم عدد ١١٢٩ عمارة جاري تنفيذها بإجمالي (٢٧٠٩٦) وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة كاملة التشطيب والمرافق ضمن الإعلان الرابع عشر.

وخلال الإجتماع تم تقديم عرض توضيحي عن جميع الأعمال التي تم تنفيذها والجارٍي تنفيذها، مبينا نسب التنفيذ لمواقع العمل، كما استمع لآراء وممثلي الشركات عن بعض المعوقات التي قد تطرأ بالموقع أثناء التنفيذ، موجهًا بسرعة العمل على تذليل أي عقبات إن وجدت.

كما وجه رئيس الجهاز، تنبيهًا شديدًا إلى جميع الشركات المنفذة بعدم السماح بحدوث أي تأخير في مواعيد التنفيذ، وأن الالتزام بالتوقيتات المحددة شرط أساسي لا تنازل عنه، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة.

كما طالب، بضرورة إعداد تقرير يومى بنسب التنفيذ لجميع البنود داخل المشروع وتكليف المكاتب الاستشارية بمراجعة تلك النسب مع البرامج الزمنية المعتمدة، كما تم التأكيد على أن تتم الأعمال طبقًا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل لجنة الدعم الفنى للمتابعة.

وفي ختام الاجتماع أكد المهندس أحمد العربي أنه يتابع بشكل يومي كافة مواقع العمل ميدانيًا، وأن فرق المتابعة داخل الجهاز على تواصل دائم مع الشركات المنفذة لمراجعة معدلات الإنجاز أولًا بأول، لضمان الالتزام الكامل بالمخططات الزمنية وجودة التنفيذ، وصولًا إلى تسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات للمواطنين في التوقيتات المحددة.

استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، بعثة البنك الدولي ومُمثلي وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية (SECO)، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة ملفات التعاون المشرك ومنها: مشروع منحة الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر.

جاء ذلك بحضور مُمثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو البنك الدولي الموقف التنفيذي للمشروع والأهداف المستهدف حقيقها على المستويات القومية والإقليمية، إلى جانب عرض أبرز الإنجازات المحققة، والتي شملت: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر كمرحلة أولى بعدد من المدن الجديدة، ومتابعة استراتيجية غرب القاهرة للمدن الجديدة.

استعراض نتائج تعظيم واستغلال الموارد بالمدن الجديدة

كما تم استعراض نتائج تعظيم واستغلال الموارد بالمدن الجديدة، بالإضافة الي التقدم في ملف التحول الرقمي والبيانات المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدعم الفني المُقدَّم في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للأراضي والوحدات بالمدن الجديدة.

