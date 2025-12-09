الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
اقتصاد

بنك التسويات الدولية: تحول الذهب إلى أداة مضاربة ينذر بتهديدات للسوق

أسعار الذهب
أسعار الذهب
حذر بنك التسويات الدولية في تقريره الفصلي من المخاطر المتزايدة للمضاربة على الذهب، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعاره الحاد ليس ناتجا عن كونه ملاذا آمنا تقليديا، بل بسبب تحوله إلى أصل مضاربي يغذيه تدفق المستثمرين الأفراد.

موجة صعود الذهب

وأوضح البنك في تقريره الصادر من مقره في بازل أن موجة صعود الذهب بدأت بدعم مؤسسي بحثا عن التحوط من مخاوف تتعلق بارتفاع تقييمات الأسهم العالمية، لكن الزخم الرئيسي جاء من المستثمرين الأفراد الذين استجابوا للضجة الإعلامية واندفعوا وراء ارتفاع الأسعار.

وأكد هيون سونج شين، رئيس إدارة النقد والاقتصاد في البنك، أن الذهب ارتفع مؤخرًا مع الأصول عالية المخاطر، منفصلا عن نمطه التاريخي كملاذ آمن، لقد أصبح أصلا مضاربيا بدرجة كبيرة.

وبحسب التقرير، قفز سعر الذهب نحو 20% منذ سبتمبر الماضي، مسجلا ظاهرة نادرة تتمثل في ارتفاعه جنبا إلى جنب مع الأسهم العالمية للمرة الأولى منذ خمسين عاما. 

وحذر البنك من أن مثل هذه الفترة الانفجارية المشتركة غالبا ما تسبق تصحيحا حادا وسريعا في الأسواق، مستدلا بفقاعة الذهب الشهيرة عام 1980.

توقعات خفض أسعار الفائدة عالميا

كما أرجع التقرير جزءا من ارتفاع الذهب إلى توقعات خفض أسعار الفائدة عالميا، مما شجع على الإقبال على الأصول ذات العوائد المحتملة المرتفعة، بينما قادت أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي صعود الأسهم العالمية رغم مخاوف التضخم القيمي.

وفي سياق أوسع، أشار التقرير إلى أن التحذيرات من تفاقم العجز المالي دفع اقتصادات متقدمة إلى إصدار كميات كبيرة من الديون مؤخرا، مما أدى إلى وفرة في السندات الحكومية وشجع صناديق التحوط على الدخول في صفقات مراهنة على فروق أسعار الفائدة.

