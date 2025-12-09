الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

182 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى اليوم

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت محافظة القدس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن 182 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم.

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى 

ويوم الثلاثاء الماضي ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن  عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 631 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال، وفق وكالة "وفا".

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، بدأت منظمات الهيكل في الأيام الماضية محاولة جديدة لتوسيع دائرة المشاركين في اقتحامات المسجد الأقصى، عبر استدعاء يهود الفلاشا ودفعهم للمشاركة في اقتحام مركزي جرى 20 نوفمبر الماضي.

وزير المالية الإسرائيلي يرقص مع مجموعة من يهود الفلاشا 

ونشر وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش مقطع فيديو وهو يرقص مع مجموعة من يهود الفلاشا ذوي الأصول الإثيوبية معلقا خلال اقتحام الأقصى: "في القدس عاصمتنا الأبدية".

 

يشار إلى أن دائرة شئون القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية، وصفت ما يجرى فى المسجد الأقصى ومدينة القدس بأنه "يمثل تصعيدا مبرمجا ومدروسا، ويأتى ضمن مخططات الاحتلال لتغيير طابع المدينة وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على مقدساتها، فى انتهاك صارخ للوضع التاريخى والقانونى القائم، ولمكانة القدس كمدينة محتلة وفق القانون الدولى".

ويواصل المستوطنين عمليات الاقتحام في القدس الشرقية والحرم الإبراهيمي ومدن الضفة الغربية ويقومون بالاعتداء على الفلسطينيين العزل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسجد الأقصى المستوطنين الاسرائيليين قوات الاحتلال يهود الفلاشا وزير المالية الإسرئيلي اقتحام الاقصي

مواد متعلقة

تصعيد جديد من الاحتلال بالضفة، اقتحام جامعتي القدس وبيرزيت ومداهمات واعتقالات

631 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مجموعة مصر، الإمارات يتقدم على الكويت 2-0 بالشوط الأول في كأس العرب

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس (فيديو)

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

ارتفاع عدد الطعون على قانون الإيجار القديم أمام الدستورية إلى 5

التشكيل الرسمي لمباراة العراق والجزائر في كأس العرب

مسلسلات رمضان 2026، أعمال درامية تدور أحداثها حول نجوم الفن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالتوبة والعودة إلى الطريق المستقيم

أدعية للتحصين من الحسد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads