182 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى اليوم

أعلنت محافظة القدس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن 182 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم.

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

ويوم الثلاثاء الماضي ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 631 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال، وفق وكالة "وفا".

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، بدأت منظمات الهيكل في الأيام الماضية محاولة جديدة لتوسيع دائرة المشاركين في اقتحامات المسجد الأقصى، عبر استدعاء يهود الفلاشا ودفعهم للمشاركة في اقتحام مركزي جرى 20 نوفمبر الماضي.

وزير المالية الإسرائيلي يرقص مع مجموعة من يهود الفلاشا

ونشر وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش مقطع فيديو وهو يرقص مع مجموعة من يهود الفلاشا ذوي الأصول الإثيوبية معلقا خلال اقتحام الأقصى: "في القدس عاصمتنا الأبدية".

يشار إلى أن دائرة شئون القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية، وصفت ما يجرى فى المسجد الأقصى ومدينة القدس بأنه "يمثل تصعيدا مبرمجا ومدروسا، ويأتى ضمن مخططات الاحتلال لتغيير طابع المدينة وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على مقدساتها، فى انتهاك صارخ للوضع التاريخى والقانونى القائم، ولمكانة القدس كمدينة محتلة وفق القانون الدولى".

ويواصل المستوطنين عمليات الاقتحام في القدس الشرقية والحرم الإبراهيمي ومدن الضفة الغربية ويقومون بالاعتداء على الفلسطينيين العزل.

