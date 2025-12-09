بوركينا فاسو تحتجز طائرة عسكرية نيجيرية وتعتقل 11 ضابطا

18 حجم الخط

أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو أنها أجبرت طائرة نقل عسكرية نيجيرية على الهبوط في مدينة بوبو ديولاسو، واعتقلت 11 من أفراد الجيش النيجيري كانوا على متنها، بعد دخولها المجال الجوي للبلاد دون إذن مسبق.

تحليق طائرة نيجيرية داخل المجال الجوي البوركيني

وقالت كونفدرالية دول الساحل، التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتديرها مجالس عسكرية، في بيان: إن الطائرة من طراز "سي-130" تابعة لـسلاح الجو النيجيري، اضطرت إلى الهبوط الاضطراري يوم 8 ديسمبر 2025، حينما كانت تحلق داخل المجال الجوي البوركيني.

عدد العسكريين على متن الطائرة

وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت تقل طاقما مكونا من شخصين إضافة إلى تسعة ركاب، جميعهم من العسكريين النيجيريين.

وقد جرى توقيف هؤلاء الأفراد فور هبوط الطائرة، حيث يخضعون حاليا للتحقيق من قبل الجهات المختصة.

وأكد البيان أن الطائرة لم تحصل على أي إذن مسبق للتحليق فوق أراضي بوركينا فاسو، وهو ما اعتُبر خرقا للسيادة الوطنية.

نيجيريا تنشر قواتها في بنين وتنفذ غارات لطرد الانقلابيين

وعلى الجانب الآخر، أكدت الرئاسة النيجيرية مساء أول أمس أنها نفذت ضربات جوية في كوتونو، ونشرت قوات برية بناء على طلب بنين المجاورة، وذلك بهدف "حماية النظام الدستوري" فيها، والتصدي لمحاولة انقلاب.

وأشارت الرئاسة في بيان إلى أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أمر بدخول طائرات مقاتلة المجال الجوي لبنين للمساعدة في "طرد الانقلابيين من محطة التلفزيون الوطنية ومن قاعدة عسكرية حيث تجمعوا"، بالإضافة إلى نشر قوات برية في بنين.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيهيمن إيجودامي: إن "القوات الجوية النيجيرية نفذت عمليات في بنين؛ بما يتماشى مع بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقوة الاحتياطية الإقليمية"، مضيفا أن هذه العملية "تؤكد التزام نيجيريا بالأمن الإقليمي".



