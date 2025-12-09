بدء نظر استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر

18 حجم الخط

بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، نظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام ووصلت المتهمة الي المحكمة.

تفاصيل محاكمة البلوجر أم سجدة

وكانت جهات التحقيق في التجمع الخامس أحالت البلوجر أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بـ جرائم تقنية المعلومات وبث محتوى مصور عبر حسابها على تطبيق تيك توك يتعارض مع القيم والأخلاق العامة.

التهم الموجهة لـ أم سجدة





وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمة نشرت مقاطع مرئية تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مخالفات لقانون العقوبات.

كما تبين من التحقيقات أن "أم سجدة" أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وتم تحريز جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية كأدلة ضمن المحضر الرسمي.

وجاء نص أقوال أم سجدة خلال التحقيقات كالتالي:

س: ما طبيعة عملك ؟

ج: أنا شغالة بلوجر وعندي حسابات على السوشيال ميديا والتيك توك.

س: ما هو مؤهلك الدراسي؟

ج: أنا طالعة من التعليم بعد ما خلصت ابتدائي.

س: ما هي حالتك الاجتماعية تحديدًا؟

ج: أنا مطلقة رسمي من حوالي شهرين بس.

س: هل نتج عن تلك الزيجة أطفال؟

ج: أيوه، معايا سجدة عندها 9 سنين ومحمد 7 سنين.



ما محل إقامتك ومع من تقيمين؟

ج: أنا قاعدة دلوقت في المقطم في شقة بقالي فيها حوالي شهر ونصف وواخداها إيجار وقاعده فيها مع أولادي.

س: وما هو دخلك الشهري الذي تقاضيته؟

ج: أنا مش بقبض من الشغل بتاعي غير 10 آلاف جنية وممكن أكثر ويمكن أقل.

س: وما هي أوجه إنفاقك تحديدًا؟

ج: أنا بصرفه على أولادي والبيت وعليا.

س: ما هي طبيعة عملك تحديدًا؟

ج: أنا بعمل محتوى فيديوهات على النت بأسوّق للناس منتجات.

س: منذ متى وأنتِ تباشرين ذلك العمل؟

ج: أنا بقالي حوالي سنة تقريبًا.

س: ما قولك فيما ثبت بمحضر الضبط؟

ج: أنا مش بقدّم محتوي خادش للحياء، الفيديوهات دي هزار مش أكثر أو إعلانات وماعرفش هما بيقولوا كدا ليه

س: ما الذي حدث إذًا، وما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟



ج: اللي حصل إني كنت قاعدة في البيت في المقطم لاقيت حكومة من قسم المقطم خبطوا عليّا وفتحت لهم ولاقيت ناس كتير داخلة البيت عندي وفتشوا البيت وسألوني عن موبايلي إديتهلهم وخدوني وطلعوا بيا على قسم المقطم، وهناك لاقيت ناس من تكنولوجيا المعلومات وخدوا موبايلي وقعدوا معايا وفحصوا موبايلي وسألوني عن فيديوهاتي قلت لهم إن دي فيديوهات للتسويق مش أكتر والباقي دا ترفيه عادي مقصدش بيه حد بعينه، وبعدين لاقتهم نزلوني الاستيفاء وعرضوني على النيابة، وهو دا كل اللي حصل.

حكم المحكمة بحبس المتهمة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

وبعد تداول جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحبس المتهمة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.

