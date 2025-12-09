الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، نظر استئناف أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

أم سجدة، فيتو
أم سجدة، فيتو
18 حجم الخط

تواصل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر الاستئناف المقدم من البلوجر أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

 

جهات التحقيق في التجمع الخامس أحالت البلوجر "أم سجدة" إلى المحكمة

وكانت جهات التحقيق في التجمع الخامس أحالت البلوجر "أم سجدة" إلى المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بـ جرائم تقنية المعلومات وبث محتوى مصور عبر حسابها على تطبيق تيك توك يتعارض مع القيم والأخلاق العامة.

 

وفق أمر الإحالة، فإن المتهمة نشرت مقاطع مرئية تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مخالفات لقانون العقوبات.

 

كما تبين من التحقيقات أن "أم سجدة" أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وتم تحريز جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية كأدلة ضمن المحضر الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية المحكمة الاقتصادية الاستئنافية البلوجر أم سجدة التيك توكر أم سجدة البلوجر أم سجدة تيك توك

مواد متعلقة

مجلس الدولة يعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد

هديرعبد الرازق تتظلم لإلغاء إحالتها للمحاكمة في قضية «القيم الأسرية»

معاينة حريق سوق الخواجات بالمنصورة تكشف عن مفاجآت صادمة

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

اليوم، نظر استئناف أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

موقف انتخابات النواب في الدوائر المطعون عليها حال رفض الطعون

محامية سعيد مختار تكشف مفاجأة بشأن طلاق زوجته قبل مقتله

للمرة الثانية، تجديد حبس المتهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرستها بالشروق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads