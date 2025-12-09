أعمال فنية شارك فيها زياد ظاظا قبل "ميدتيرم"، تعرف عليها

18 حجم الخط

انطلق مؤخرًا عرض مسلسل ميدتيرم ولفت الممثل الشاب زياد ظاظا الأنظار من خلال شخصية “يزن”، وبالرغم من أن المسلسل وضع اسم زياد ظاظا في دائرة الضوء إلا أنه ليس التجربة الأولى له في عالم التمثيل.

زياد ظاظا له مشاركات سابقة جمع من خلالها بين التمثيل والغناء، حيث شارك عام 2023 في فيلم قصير بعنوان ستين جنيه، وقدم من خلاله أداء مميزا، وفي العام ذاته، شارك بصوته في أغاني فيلم “شماريخ”.

لم يقف ظاظا عند حدود السينما، بل امتد نشاطه إلى الدراما التلفزيونية، حيث شارك في مسلسل بريستيج الذي عرض خلال العام الجاري وكان من إخراج عمرو سلامة وكان بمثابة تجربة مختلفة في عالم الدراما، حيث قدم خلاله دور عمران، وهي تجربة ساعدته في بناء خبرة درامية دفعته إلى خطوة أكبر وهو مسلسل "ميدتيرم".

وزارة التعليم العالي تعلن عن انطلاق “ميدتيرم”

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، قد أعلنت عن انطلاق عرض مسلسل "ميدتيرم" الأحد الماضي.

ويأتي المسلسل في إطار دعم الموهوبين والمبتكرين من شباب الجامعات المصرية، وتسليط الضوء على قصص حقيقية لأفكار ريادية وشركات ناشئة من واقع حياة طلاب جيل Z، بما يعكس تطور البيئة الجامعية واهتمام الدولة بتنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال.

ويقدّم العمل الدرامي تجربة جديدة تُبرز قدرات الشباب، وطموحاتهم، وكيفية تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يجعل المسلسل إضافة مهمة لرفع الوعي بثقافة الابتكار داخل الجامعات المصرية.

أبطال مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

يضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمينا العبد، تضم كلا من: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.