معدلات تنفيذ شقق الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان

تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، الموقف التنفيذي للمرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع «الإسكان الأخضر – محور منخفضي الدخل صديق للبيئة»، اللتين تُعدّان من أبرز مراحل الإسكان الأخضر الجاري تنفيذها بالمدينة، نظرًا لاعتمادهما على معايير البناء المستدام. وتمتد أعمال المتابعة لتشمل التشطيبات الداخلية والخارجية وتنفيذ عناصر اللاندسكيب الخاصة بالموقع العام، باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق بيئة سكنية حضارية متكاملة.

وتتضمن المرحلة الخامسة تنفيذ ٩٠ عمارة بإجمالي ١٨٤٢ وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحات ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى ٩٢٪، مع تقدم ملحوظ في أعمال التشطيبات واللاندسكيب بما يتوافق مع الخطة الزمنية للمشروع.

أما المرحلة السادسة، فتضم ٥٤ عمارة تشمل ١٢٩٦ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، وبلغت نسبة الإنجاز بها نحو ٤٧٪، وسط استمرار العمل على التشطيبات بعدد من المواقع وبدء تنفيذ أعمال اللاندسكيب للموقع العام تدريجيًا.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى خلال متابعته ضرورة الالتزام الصارم بالبرامج الزمنية وتطبيق أعلى معايير الجودة الهندسية في مختلف الأعمال، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية عصرية تراعي المعايير البيئية وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف أن مدينة العاشر من رمضان تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كإحدى المدن النموذجية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

