رياضة

خالد جاد الله: حامد حمدان بديل مثالي لديانج والأهلي بحاجة لمهاجم "صندوق"

حامد حمدان
حامد حمدان
أكد  خالد جاد الله  نجم النادي الأهلي السابق، أن مستوى اللاعب حامد حمدان يؤهله ليكون بديلًا فنيًا مناسبًا لأليو ديانج داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك قدرات قوية في التسديد وقراءة مواقف التصويب، وهو ما يجعله إضافة مهمة لأي فريق ينافس على ضمه.

 

مهارات حامد حمدان

وأوضح خالد جاد الله في تصريحات لـ "نمبر وان" الذي يقدمه محمد شبانة على قناة cbc، أن حمدان يتميز بـ التسديد القوي والدقة من خارج المنطقة، وهي مهارة افتقدها الأهلي مؤخرًا، مضيفًا: "منذ صغره وهو يجيد التصويب، وواجه أكثر من مدرب دون أن يعلمه أحد هذه المهارة".

 

وتابع: "إن اللاعب المالي طلب مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يجعل الأهلي في حاجة لدراسة بدائل فنية واقتصادية في الوقت نفسه، مشددًا على أن حمدان قد يكون خيارًا مثاليًا في ظل هذه الظروف".

 

وأشار خالد إلى أن الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز، يمكن أن تستفيد فنيًا من التعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن مستواه الحالي يجعله مكسبًا لأي فريق.

 

وفيما يتعلق بـ مهاجم الأهلي الجديد، أكد أن النادي يفكر في التعاقد مع رأس حربة “صندوق” قوي وسريع يمتلك قدرات بدنية عالية ولعب بالرأس، ليكمل طريقة لعب الفريق التي تعتمد على تحركات الأجنحة وصناع اللعب من الخلف، مشيدًا بأداء اللاعب الأردني يزن النعيمات وقدرته على تقديم إضافة قوية.

كما لفت إلى أن بطولة كأس العرب كشفت عن عدد من المواهب القادرة على اللعب في الدوري المصري، محذرًا من التركيز العشوائي على الأسماء دون متابعة حقيقية: "المتابعة الجيدة فقط هي ما تصنع صفقات قوية يستفيد منها النادي فنيًا وماليًا".

وفي ختام حديثه، وجّه خالد نصيحة للأهلي بضرورة تكثيف المفاوضات مع اللاعبين المحتملين، خاصة حامد حمدان، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى تنويع الحلول الهجومية خلال الفترة المقبلة.

