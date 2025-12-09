الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
اقتصاد

68.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 68.6 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 4.377 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.959 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.59 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 88.41 % خلال الجلسة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات الإثنين. وسجل رأس المال السوقي نحو 2.921 تريليون جنيه، لتخسر نحو 14 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 41963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 51344 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 18962 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12748 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16903 نقاط.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع في نهاية تعاملات  الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.935 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 41762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 51196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 18866 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 12794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 16925 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.

