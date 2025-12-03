شريف فتحي: السوق الأمريكية أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر

18 حجم الخط

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن السوق الأمريكية يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في حجم الحركة السياحية الوافدة منه إلى المقصد المصري.

تنوع المنتجات السياحية في مصر

وخلال كلمته بفعاليات المؤتمر السنوي لـاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA 2025) الذي يُعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند؛ أكد وزير السياحة والآثار أن مصر تتميز بتنوع سياحي فريد ومتنوع يؤهلها لتكون خلال السنوات الثلاث المقبلة واحدة من الوجهات السياحية الرائدة عالميًا من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير هذه المنتجات لتلبية مختلف أذواق السائحين.

إعداد برامج سياحية تجمع بين عدد من المنتجات السياحية

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية للترويج للمقصد المصري بشكل أوسع، مشيرًا إلى إمكانية إعداد برامج سياحية تجمع بين عدد من المنتجات السياحية، بما يتيح للسائح الأمريكي تجربة شاملة من بينها منتج يجمع بين الساحل الشمالي وواحة سيوة، كما أشار إلى مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يضم 25 موقعًا موزعة عبر محافظات مصر، مع إمكانية زيارة خمسة مواقع منه ضمن الرحلات النيلية.

وأشار إلي أن المتحف المصري الكبير والذي شهد افتتاحه مشاركة 79 وفدًا رسميًا من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ورؤساء دول وحكومات يعزز تجربة السياحة الثقافية في مصر، خاصة لاقترابه من منطقة أهرامات الجيزة.

