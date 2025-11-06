هجوم لقوات تيجراي على منطقة عفر الإثيوبية

الخميس 06 نوفمبر 2025
أعلنت السلطات المحلية في عفر، أن المنطقة الإثيوبية تتعرّض لهجوم من قوات إقليم تيجراي المجاور، مشيرة إلى أنها سيطرت على قرى وقصفت مدنيين، في مؤشر جديد على النزاعات الداخلية التي تشهدها البلاد.

حرب أهلية مدمرة ضد الحكومة المركزية 

وخاض المتمرّدون في إقليم تيجراي (شمال) حربا أهلية مدمّرة ضد الحكومة المركزية من العام 2020 حتى 2022 أودت بنحو 600 ألف شخص، وتوسعت إلى منطقة عفر التي كانت قواتها تدعم السلطات الفدرالية، في وقت لا تزال العلاقات بين العاصمة ومناطق أخرى متوترة.

 سيطرت بالقوة على ست قرى وقصفت المدنيين بالهاون

وجاء في بيان للإدارة المحلية في عفر أمس الأربعاء، أن جبهة تحرير شعب تيجراي "دخلت إلى منطقة عفر وسيطرت بالقوة على ست قرى وقصفت المدنيين بالهاون" والمدفعية الثقيلة.

وذكرت أن قوات تيجراي هاجمت منطقة ميجالي في عفر و"أطلقت نيران الأسلحة الثقيلة على الرعاة المدنيين"، محذّرة من أنها "ستؤدي مهامها الدفاعية لحماية نفسها" إذا تواصلت الهجمات.

وهيمنت "جبهة تحرير شعب تيجراي" على المشهد السياسي في إثيوبيا من العام 1991 حتى 2018 عندما تم تهميشها مع صعود رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى السلطة.

وفي مايو، منعت مفوضية الانتخابات الحزب من ممارسة أي نشاط سياسي.

خوض حرب ضد إثيوبيا

واتّهمت الحكومة المركزية الشهر الماضي "جبهة تحرير شعب تيجراي" في رسالة إلى الأمم المتحدة بإقامة علاقات مع إريتريا المجاورة و"التحضير بشكل نشط لخوض حرب ضد إثيوبيا".

كما ألغت وزارة المال صرف أكثر من ملياري بير (13.1 مليون دولار) لتيغراي.

وقال أبيي للبرلمان الأسبوع الماضي "للأسف، يتم تحويل الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة لتيجراي لأغراض عسكرية، وهو أمر يضر الإقليم ويتسبب بمعاناة للمواطنين العاديين".

ويعاني إقليم تيجراي الذي يعد حوالى ستة ملايين نسمة من صعوبات مالية فيما ما زال نحو مليون شخص نازحين جراء الحرب التي اندلعت بين 2020 و2022.

