مقاطع الفيديو، 3 دقائق و34 ثانية وقت عدم ملاحظة غرق يوسف محمد

فرغت النيابة العامة محتوى المقاطع المرئية التي ضبطته، غير المجتزأة، وسجلت واقعة غرق لاعب السباحة يوسف محمد داخل حمام السباحة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية.

وتبين من تفريغ مقاطع الفيديو أنه عقب وصول المجني عليه يوسف محمد إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسئولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.

تلقت النيابة العامة مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبدأتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.

كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

