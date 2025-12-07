نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة

18 حجم الخط

يواكب اليوم ذكرى ميلاد عالم اللغويات والمفكر السياسي نعوم تشومسكي، أحد أبرز العقول التي أثرت في الفكر الإنساني خلال القرن العشرين والواحد والعشرين.

من هو نعوم تشومسكي؟

ولد تشومسكي في 7 ديسمبر 1928 بمدينة فيلادلفيا الأمريكية لأسرة مهاجرة من أصول يهودية شرقية، حيث نشأ في منزل يهتم باللغات والتاريخ والثقافة، ما أسهم مبكرًا في تشكيل وعيه النقدي.

ومنذ طفولته، ظهرت ميوله السياسية حين كتب وهو في العاشرة مقالات عن صعود الفاشية والحرب الأهلية الإسبانية، في مؤشر على تشكّل رؤيته تجاه السلطة والصراع.

على المستوى الأكاديمي، أحدث تشومسكي ثورة علمية من خلال نظريته في النحو التوليدي، التي انطلقت من أن القدرة اللغوية فطرية ومتجذرة داخل العقل البشري، وأن كل اللغات تشترك في بنية عميقة واحدة سماها "النحو الكلي".

هذه النظرية أعادت تشكيل علم اللغة الحديث، وامتدت تأثيراتها إلى علم النفس والذكاء الاصطناعي وفلسفة العقل، لتتحول إلى إحدى الركائز النظرية التي بني عليها فهم جديد لطبيعة الإنسان وإدراكه.

أما حضوره السياسي، فكان أكثر جدلًا واتساعًا. فقد قدّم تشومسكي واحدة من أهم القراءات النقدية للإعلام الغربي عبر كتابه الشهير "صناعة consent" الذي شارك في تأليفه مع إدوارد هيرمان، مؤكدًا أن وسائل الإعلام تتحرك ضمن منظومة مصالح اقتصادية وسياسية تؤثر في إنتاج الخبر وصياغة الوعي العام.

تأثير تشومسكي على الشرق الأوسط

وفي الشرق الأوسط، اكتسب تشومسكي مكانة خاصة لدى قطاعات واسعة من الباحثين والمهتمين بعدما قدّم واحدة من أكثر المواقف وضوحًا تجاه القضية الفلسطينية، منتقدًا السياسات الإسرائيلية وموضحًا جذور اختلال ميزان القوة في المنطقة.

امتد تأثيره على الحركات المناهضة للحرب والليبرالية المتوحشة، إذ ظل لعقود صوتًا ناقدًا للتدخلات الأمريكية وسياساتها الخارجية، معتبرًا أن القوة العظمى تمارس شكلًا جديدًا من الهيمنة تحت شعارات إنسانية وسياسية. هذا الموقف جعله مرجعًا لدى كثير من الكتاب والجماعات الحقوقية التي تعتمد على تحليلاته لفهم البنية العميقة للنفوذ العالمي.

ولا تزال أفكار تشومسكي حاضرة في المشهد الفكري العالمي، سواء في الجامعات أو في النقاشات السياسية حول العدالة والحقوق والسلطة.

