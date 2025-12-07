الأحد 07 ديسمبر 2025
موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب، يلتقي منتخب قطر، نظيره تونس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب 2025، على أرضية استاد البيت.

موعد مباراة تونس وقطر 

وتقام مباراة تونس وقطر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس أمام قطر

تُبث مباراة تونس ضد قطر عبر قنوات beIN Sports HD، ودبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وعمان الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة الكأس، ومنصة شاشا الرقمية.


ويدخل قطر وتونس المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” بعد نتائجهما في الجولتين الأولى والثانية، فالمنتخب القطري خسر في مباراته الافتتاحية أمام فلسطين بهدف نظيف، ثم تعادل مع سوريا 1-1.

 

أما المنتخب التونسي، فخسر مباراته الأولى أمام سوريا وتعادل مع فلسطين بهدفين لكل منتخب في الجولة الثانية من البطولة.

ويحتاج قطر إلى الفوز على تونس مع انتظار تعثر سوريا أمام فلسطين، بينما تونس لا بديل أمامها سوى الفوز بفارق هدفين أو أكثر مع فوز سوريا على فلسطين، وفي حال انتهاء مباراة سوريا وفلسطين بالتعادل، سيودع كل من تونس وقطر البطولة من الدور الأول.

وتنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات كأس العرب 2025.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لكل مجموعة في توقيت واحد.

مواعيد الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025

الأحد 7 ديسمبر 2025

سوريا ضد فلسطين - 7 مساءً 

قطر ضد تونس - 7 مساءً 

الاثنين 8 ديسمبر 2025 

المغرب ضد السعودية - 7 مساءً 

عمان ضد جزر القمر - 7 مساءً 

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 

الإمارات ضد الكويت - 4:30 مساءً 

مصر ضد الأردن - 4:30 مساءً 

الجزائر ضد العراق - 7 مساءً 

البحرين ضد السودان - 7 مساءً 

واشتعلت المنافسة في كأس العرب قطر 2025 بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهدت المباريات تقلبات كثيرة وأعادت ترتيب أوراق المنتخبات في طريق التأهل إلى ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات المتنافسة في إلي ربع نهائي بطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعات كأس العرب

وجاء ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية كالتالي:


ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 2025

سوريا 4 نقاط

فلسطين 4 نقاط

قطر 1 نقطة

تونس 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب 2025

السعودية 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

عُمان 1 نقطة

جزر القمر 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

الأردن 6 نقاط

مصر 2 نقطتان

الكويت 1 نقطة

الإمارات 1 نقطة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

العراق 6 نقاط

الجزائر 4 نقاط

السودان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

 

