صوت الأرابيسك الذهبي، مصرع المغنية التركية غُللو إثر سقوطها من شرفة منزلها (فيديو)
لقيت المغنية التركية الشهيرة غُللو إحدى أبرز نجوم موسيقى الأرابيسك مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها في منطقة تشينارجيك بمحافظة يالوفا التركية.
ووقع الحادث حوالي الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، حيث أُغمي على الفنانة أثناء جلوسها على شرفة الطابق السادس من منزلها، ما أدى إلى سقوطها أرضا ووفاتها في مكان الحادث فورا.
وسارعت عائلة غُللو، وعلى رأسهم ابنها توبيرك ياجيز، إلى نفي الشائعات التي تحدثت عن انتحارها، مؤكدة أن الحادث كان مأساويا ولا صلة له بأي فعل متعمد.
وقال توبيرك في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد فقدنا والدتي في حادث أليم وقع الليلة الماضية… رحمها الله”.
كما انتشرت لقطات من كاميرات المراقبة في مبنى المغنية تظهر حالة من الذعر داخل الشقة قبل الحادث.
ومن المعلومات التي أثارت التساؤلات أن قفلا جديدا وكاميرا مراقبة تعمل ببصمات الأصابع تم تركيبها في منزل غُللو قبل الحادث بيوم واحد، وقد علقت وقتها بأنها تشعر "بأمان شديد"، إلا أن هذا الإجراء أصبح محل ريبة وتحقيق بعد وفاتها.
وأثار نبأ وفاة غُللو صدمة وحزنا عميقين في الوسط الفني التركي، حيث وصفه الكثيرون بأنه خسارة كبيرة لفنانة تمثل صوتا أصيلا من أصوات الموسيقى التركية.
من جهتها، فتحت السلطات التركية تحقيقا مفصلا في الواقعة، وأكدت أن الفحوص الأولية أثبتت أن الوفاة حدثت على الفور.
ولدت غُللو في حي قاسم باشا بمنطقة بيوغلو في إسطنبول عام 1973، وبدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشرة من خلال الغناء في قاعات الأفراح عام 1988.
واشتهرت بأدائها للأغاني الرومانسية ضمن موسيقى الأرابيسك، وحققت نجاحا واسعًا خلال تسعينيات القرن الماضي.
وقد ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة قصيرة بعد زواجها، لتعود مرة أخرى بعد طلاقها عام 2000 وتواصل مسيرتها الفنية حتى وفاتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا