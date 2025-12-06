بعد ارتفاع حدة التوترات مع واشنطن، 5600 جندي ينضمون للخدمة بالجيش الفنزويلي

18 حجم الخط

انضم 5600 جندي جديد، مساء اليوم السبت، إلى الجيش الفنزويلي الذي يعتبر أن الانتشار العسكري البحري للولايات المتحدة منذ أغسطس في منطقة الكاريبي، بما في ذلك وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، يشكل "تهديدًا".

وصول أكبر حاملة طائرات في العالم يشكل تهديدًا

وشدد الكولونيل جابرييل أليخاندرو ريندون فيلتشيس على أن بلاده لن تسمح "بأي حال من الأحوال بغزو من جانب قوة إمبريالية"، وفق فرانس برس.

من جهته، أوضح الجنرال خافيير خوسيه ماركانو تاباتا أن أعداد المتطوعين للانضمام إلى القوات المسلحة تسجل ارتفاعًا كبيرًا.

أكبر مجمع عسكري فنزويلي، في كراكاس

وقال خلال المراسم التي أقيمت في فويرتي تيونا، أكبر مجمع عسكري فنزويلي، في كراكاس: "في وقت تهدد الإمبريالية وطننا وشعبنا، ينضم الشباب بالآلاف إلى القوات المسلحة الوطنية البوليفارية".

وتضم القوات المسلحة الفنزويلية نحو 200 ألف جندي، إضافة إلى 200 ألف شرطي، حسب أرقام رسمية.

يذكر أنه منذ أغسطس، عززت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوجود العسكري للولايات المتحدة في البحر الكاريبي وقبالة سواحل امريكا اللاتينية، قائلة إنها تحارب عصابات المخدرات، متهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعم كارتيل للتهريب.

