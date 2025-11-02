سيدات الأهلي تكتسح المقاولون العرب بسداسية في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على ضيفه المقاولون العرب، بستة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات ‏الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

‏وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع منة طارق على هدفين، وهدف لكل من نور يوسف وميرسي أتوبرا وميا داردن وحبيبة عصام.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتيش وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وسارة كرد.

خط الوسط: لولو نصر ونادين محمد ونور يوسف ومنة طارق وحبيبة عمر.

خط الهجوم: ميرسي أتوبرا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا ونورا خالد وأسماء علي وثريا أشرف وهنا عثمان وحبيبة عصام ونادين غازي وأشرقت عادل وميا داردن.

