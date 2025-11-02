الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

سيدات الأهلي تكتسح المقاولون العرب بسداسية في الدوري الممتاز

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

حقق  الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على ضيفه المقاولون العرب، بستة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات ‏الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

‏وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع منة طارق على هدفين، وهدف لكل من نور يوسف وميرسي أتوبرا وميا داردن وحبيبة عصام.

 

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب 

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتيش وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وسارة كرد.

خط الوسط: لولو نصر ونادين محمد ونور يوسف ومنة طارق وحبيبة عمر.

خط الهجوم: ميرسي أتوبرا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا ونورا خالد وأسماء علي وثريا أشرف وهنا عثمان وحبيبة عصام ونادين غازي وأشرقت عادل وميا داردن.

الأهلي النادي الأهلي المقاولون العرب الدوري الممتاز

