السبت 06 ديسمبر 2025
أخبار مصر

السيسي يوجه بالارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، في ضوء احتياجات سوق العمل المتزايدة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

