اختتام ورشة عمل الزراعة المستدامة في العصر الرقمي بالأكاديمية العربية

اختتمت اليوم، الخميس، أعمال ورشة العمل المتخصصة التي حملت عنوان: (الزراعة المستدامة في العصر الرقمي: المراقبة والتحليل والعمل من أجل المرونة المناخية)، والتي استضافتها كلية الهندسة والتكنولوجيا بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار يومين.

نظمت الورشة بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديمية الشباب العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات، ومركز الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر التابع للأكاديمية.

شهدت الورشة حضورًا دوليًا من باحثين وخبراء وممثلين لمنظمات عربية ودولية فاعلة في المجال، قدموا من ست دول مختلفة (مصر، الجزائر، المغرب، ألمانيا، النمسا، والسودان).

تحديات قطاع الزراعة في ظل التغيرات المناخية

وقد تضمنت الورشة مناقشات مستفيضة لعديد من الأوراق البحثية ودوائر الحوار التي ركزت على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في ظل التغيرات المناخية، وكيفية الاستفادة القصوى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء (IoT) لتحقيق زراعة مستدامة وفعالة، وتطوير آليات التكيف مع التغيرات المناخية.

وكانت فعاليات الورشة قد انطلقت بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور علاء عبد الواحد عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي ومقرر مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر.

وصرح الدكتور عبد الباري بأن الاهتمام بمحور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الحيوية، ومنها مجال الزراعة، يمثل أولوية قصوى للأكاديمية.

وقال عبد الباري"نحن نؤمن بأن التقنيات الرقمية هي مفتاحنا ليس فقط لزيادة الإنتاجية الزراعية، ولكن لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي في المنطقة في ظل تحديات المناخ المتزايدة، هدفنا هو تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتوفير حلول زراعية دقيقة تعزز من مرونة محاصيلنا وقدرتنا على إدارة الموارد بكفاءة."

كما ألقت الدكتورة لبنى سعيد، ممثلة أكاديمية الشباب العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات، كلمة عبرت فيها عن أهمية اختيار موضوع الورشة لما له من تأثير عملي وإنساني بالغ في المنطقة العربية خلال العصر الحالي، مشيدة بدور التحالف في دعم المبادرات وورش العمل المتخصصة.

