الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة المتهم بقتل أسرة اللبيني للجنايات

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الهرم في الجيزة بإحالة صاحب محل للأدوية البيطرية إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني. 

فحص هاتف محمول المجني عليها والمتهم

وفي وقت سابق طلبت النيابة العامة تقريرًا وافيًا من خبراء الأدلة الجنائية حول فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو محادثات تتعلق بخلافات سابقة أو ترتيبات سبقت ارتكاب الجريمة. 

كما طلبت النيابة من المعمل الكيميائي تقريرًا مفصلًا عن المادة السامة التي حصل عليها المتهم من محله التجاري، والتي قام بوضعها داخل كوب عصير وقدمها للمجني عليها وأطفالها الثلاثة بقصد التخلص منهم. 

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت تجديد حبس المتهم بقتل ضحايا فيصل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استمعت النيابة إلى أقواله على مدار 12 ساعة متواصلة، أدلى خلالها باعترافات تفصيلية حول جريمته التي هزّت منطقتي فيصل والهرم لبشاعتها.

وخلال التحقيقات، زعم المتهم أن ما حدث كان نتيجة «نزوة» تحوّلت إلى مأساة دموية، قائلًا: «أنا مطلق مراتي ومخلفتش عيال، واتعرفت على الست دي من 3 شهور، كنت فاكرها هتبقى علاقة يومين، لكن الموضوع قلب جد».

وأوضح أنه تعرف على والدة الأطفال منذ نحو ثلاثة أشهر، وكانت تشكو له من خلافاتها مع زوجها ورغبتها في الطلاق، فاستغل الموقف وعرض عليها الإقامة معه في شقة مستأجرة بمنطقة الهرم، مؤكدًا أنها وافقت واصطحبت أطفالها الثلاثة.

وأضاف المتهم أنهما ادّعيا أمام الأطفال أنهما متزوجان حتى يتمكنا من العيش معًا دون إثارة الشبهات، خاصة أن أكبر الأبناء كان في سنٍّ تسمح له بفهم طبيعة العلاقة بينهما.

بحسب اعترافاته، بدأت الخلافات بينهما حين طالبته السيدة بالزواج الرسمي بعد طلاقها، إلا أنه رفض وبدأ يشك في سلوكها – على حد زعمه – فقرر التخلص منها خوفًا من الفضيحة.

وقال المتهم في اعترافاته: «قررت أخلص منها بهدوء، حطيتلها سم في العصير، وبعدها بيومين خلصت على عيالها بنفس الطريقة، إلا واحد رميته في الترعة».

وأشار إلى أن الأطفال كانوا ينادونه بـ«بابا»، وأنه خشي أن يكشفوا أمره أو يبلغوا الشرطة بعد وفاة والدتهم، فقرر التخلص منهم جميعًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الهرم الجيزة محكمة الجنايات الهرم

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

"بورينجر إنجلهايم" تطلق مبادرة لتوحيد ممارسات فحص وتشخيص وعلاج أمراض القلب والكلى والسكر

كلاكيت تاني مرة، 400 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات تويوتا

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

59.20 جنيها سعر الفرنك السويسري بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محطات من حياة "حفصة بنت سيرين" سيدة التابعيات

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

المزيد
الجريدة الرسمية