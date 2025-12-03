مواصفات Ferrari 12 Cilindri بعد طرحها لأول مرة في السوق المصرية

18 حجم الخط

أعلن الوكيل الرسمي لعلامة فيراري في مصر، عن إطلاق Ferrari 12Cilindri لأول مرة في السوق المصرية، المزودة بمحركات الـV12 وتعد من السيارات الفارهة داخل السوق المحلية.

مواصفات سيارات فيراري في مصر

زودت السيارة فيراري بمحرك 6.5 لتر تنفس طبيعي يولد 819 حصان عند 9,500 دورة/دقيقة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 2.9 ثانية، وسرعة قصوى تتجاوز 340 كم/س، إلى جانب منظومة متقدمة تشمل التوجيه الرباعي، المكابح الكربونية، الديناميكا الهوائية النشطة، ونظام التعليق المغناطيسي لضمان أعلى مستويات الثبات والتحكم.

ويأتي التصميم الخارجي للطراز سيارات فيراري الجديد ليعكس رؤية مستقبلية مستوحاة من العصر الذهبي لسيارات GT لدى فيراري، وتحديدًا طراز Daytona الأسطوري، من خلال خطوط انسيابية صنعت في مركز تصميم فيراري بقيادة فلافيو مانزوني، ليحصل التصميم على جائزة Compasso d’Oro 2025 كواحد من أبرز الأعمال الهندسية والفنية لهذا العام.

أما المقصورة الداخلية، فتقدم تجربة قيادة مزدوجة عبر منظومة شاشات رقمية تشمل شاشة 15.6 بوصة للسائق وأخرى 8.8 بوصة للراكب، مع واحدة من أكبر مساحات التخزين ضمن فئتها، مما يجعلها سيارة GT عملية دون المساس بروح الأداء الرياضي.

