الدراما الكاملة لأربعة متهمين استوقفوا ضحيتهم بـ "فرد خرطوش" وانتحلوا صفة الشرطة!

جريمة "الكمين المنصوب" في الشيخ زايد!

18 حجم الخط

تحولت إحدى الطرقات بدائرة قسم أول زايد إلى مسرح لجريمة محكمة، بطلها أربعة متهمين (محمود، عبد الغفار، صديق، ومحمد) ومعهم خامس مجهول، قرروا وضع "مسمار" إجرامي في جدار القانون، مُنتحلين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ السرقة بالإكراه.

كان المخطط محكمًا، بدأ بمعلومة ذهبية أمدهم بها "المجهول" عن المجني عليه الأول، سعيد أحمد، وحيازته لمبالغ مالية كبيرة وأوصاف مركبته.

تتبع المتهمون الأربعة الضحية بمركبتهم الخاصة، ثم نفذوا عملية "إيقاف درامي" مرعبة، شاهرين في وجهه سلاحين ناريين (فردي خرطوش) وأسلحة بيضاء (سكين وشومة)، ادعوا أنهم من رجال الضبط القضائي، "فامتثل لأمرهم دون منازعة، فأذعن لهم لهيئتهم التي ظهروا عليها، وبذلك تمكنوا من إحباط مقاومته والاستيلاء على المسروقات".

في لحظة انتحال الصفة، تلاشت مقاومة المجني عليه وزميله (ياسر علي)، خوفًا من "سلطة" أدركتهما على الطريق، وسُلبت منهما الأموال والمنقولات بالقوة.

بعد عملية الضبط التي أسفرت عن العثور على الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء (السكين والشومة) التي استخدمت في الجريمة، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا ثقيلة: السرقة بالإكراه في الطريق العام، التداخل في وظيفة عامة.

وفي ٨ ديسمبر ٢٠٢٤، لم تتردد محكمة جنايات أول درجة في توقيع أقصى العقوبات الرادعة، السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا على المتهمين الأربعة، لكن القصة لم تنته هنا. المتهمون الأربعة لم يرتضوا الحكم، فطعنوا بالاستئناف أمام المحكمة العليا، الدفاع دفع ببطلان الإقرار وبانعدام دليل الإسناد الجنائي.



ورغم أن المحكمة العليا أكدت إدانة المتهمين، واطمأنت "تمام الاطمئنان" إلى أقوال المجني عليهما وتحريات مأمور الضبط القضائي، رافضةً كافة الدفوع الموضوعية التي أثارها الدفاع، ومطمئنةً إلى ما ثبت بالأوراق من أدلة ثبوت سبق إيرادها... إلا أن المحكمة، خففت الحكم برئاسة القاضي أيمن محمد عبد الحكم أشعت، رئيس محكمة جنايات الجيزة دائرة الهرم، وخفضت العقوبة من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات سجن مشدد لكل متهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.