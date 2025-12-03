الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اقتصاد

صناعة الملابس توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون بهدف تطوير القطاع

18 حجم الخط

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وذلك لتطوير القطاع الصناعي ودعم الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة.

يأتي ذلك ضمن برنامج "خطوط التمكين " التابع لمشروع "شراكات العمل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة الغرفة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية الغرفة  لتوفير العمالة الماهرة ودعم المصانع في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وبما يتماشى مع متطلبات السوق ومعايير الجودة العالمية.

وأضاف ان قطاع الملابس يشهد نموا حقيقيا وزيادة الاستثمارات الاجنبية وذلك نظرا للمميزات والحوافز التي تقدمها الحكومة لرجال الاعمال وهناك حاليا اقبالا من المستثمريين الدوليين علي نقل مصانعهم الي مصر مما يوفر فرص عمل جديدة داخل القطاع  واضاف ان الغرفة تقوم بحصر احتياجات المصانع في كافة المجالات.

وخلال الحفل، أكد شريف يونس- مدير مشروع شراكات العمل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، على أن تطور القطاع ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية يمكن تحقيقه من خلال تقليل الدوران الوظيفي وتحسين ظروف وبيئة العمل، وخاصة للسيدات، ويعد ذلك من اهم موضوعات الحماية الاجتماعية التي تشكل عاملا أساسيا للنفاذ الى الأسواق الدولية المختلفة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وصرح الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس باننا نستهدف من خلال  التعاون مع الوكالة الالمانية تنفيذ أكبر مشروع لسد احتياج القطاع من العمالة في  محافظات  القاهرة  والقليوبية والشرقية والاسكندرية والبحيرة  وبني سويف  حيث نستهدف تأهيل  وتدريب وتوظيف نحو 4500 عامل وعاملة خلال عام ونصف، كما تشمل  المذكرة التعاون في خفض معدل دوران العمالة وتحسين ظروف بيئة العمل لتتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية واستقرار العمالة وتوسيع فرص التسويق الدولي والمحلي

من جهته أضاف خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن التعاون مع الوكالة الالمانية  يشمل ايضا توفير الكفاءات والعمالة المدربة  و تدريب مدربين بالشركات  والمصانع الشريكة وتنفيذ جلسات توعوية عن مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يوفر بيئة عمل اكثرانصافا ودعما ولاسيما للنساء.

محمد فتحى: مصر حققت طفرة كبيرة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات

محمد عبد السلام: صناعة الملابس الجاهزة في مصر تطورت بشكل كبير

من جهة اخري تضمنت الفعالية عدد من الجلسات حول واقع وآفاق قطاع الملابس الجاهزة، والتحديات والفرص وتحليل السوق وفرص النمو، وخدمات التوظيف وتحسين بيئة العمل إضافة لجلسة حول تمكين المرأة.

قام بتوقيع المذكرة الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة وشريف يونس مدير مشروع شراكات العمل بالوكالة الالمانية وبحضور ممثلي عددمن شركات ومصانع الملابس المشاركة في البرنامج وخبراء التنمية.

