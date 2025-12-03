صناعة الملابس توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون بهدف تطوير القطاع

18 حجم الخط

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وذلك لتطوير القطاع الصناعي ودعم الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة.

يأتي ذلك ضمن برنامج "خطوط التمكين " التابع لمشروع "شراكات العمل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة الغرفة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية الغرفة لتوفير العمالة الماهرة ودعم المصانع في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وبما يتماشى مع متطلبات السوق ومعايير الجودة العالمية.

وأضاف ان قطاع الملابس يشهد نموا حقيقيا وزيادة الاستثمارات الاجنبية وذلك نظرا للمميزات والحوافز التي تقدمها الحكومة لرجال الاعمال وهناك حاليا اقبالا من المستثمريين الدوليين علي نقل مصانعهم الي مصر مما يوفر فرص عمل جديدة داخل القطاع واضاف ان الغرفة تقوم بحصر احتياجات المصانع في كافة المجالات.

وخلال الحفل، أكد شريف يونس- مدير مشروع شراكات العمل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، على أن تطور القطاع ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية يمكن تحقيقه من خلال تقليل الدوران الوظيفي وتحسين ظروف وبيئة العمل، وخاصة للسيدات، ويعد ذلك من اهم موضوعات الحماية الاجتماعية التي تشكل عاملا أساسيا للنفاذ الى الأسواق الدولية المختلفة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

وصرح الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس باننا نستهدف من خلال التعاون مع الوكالة الالمانية تنفيذ أكبر مشروع لسد احتياج القطاع من العمالة في محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والاسكندرية والبحيرة وبني سويف حيث نستهدف تأهيل وتدريب وتوظيف نحو 4500 عامل وعاملة خلال عام ونصف، كما تشمل المذكرة التعاون في خفض معدل دوران العمالة وتحسين ظروف بيئة العمل لتتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية واستقرار العمالة وتوسيع فرص التسويق الدولي والمحلي

من جهته أضاف خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن التعاون مع الوكالة الالمانية يشمل ايضا توفير الكفاءات والعمالة المدربة و تدريب مدربين بالشركات والمصانع الشريكة وتنفيذ جلسات توعوية عن مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يوفر بيئة عمل اكثرانصافا ودعما ولاسيما للنساء.

من جهة اخري تضمنت الفعالية عدد من الجلسات حول واقع وآفاق قطاع الملابس الجاهزة، والتحديات والفرص وتحليل السوق وفرص النمو، وخدمات التوظيف وتحسين بيئة العمل إضافة لجلسة حول تمكين المرأة.

قام بتوقيع المذكرة الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة وشريف يونس مدير مشروع شراكات العمل بالوكالة الالمانية وبحضور ممثلي عددمن شركات ومصانع الملابس المشاركة في البرنامج وخبراء التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.