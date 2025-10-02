محمد عبد السلام: صناعة الملابس الجاهزة في مصر تطورت بشكل كبير

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تطورت بشكل كبير جدًا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن استمرار هذا التطور يتطلب الاعتماد على المعارض المتخصصة التي تُعد “النافذة الرئيسية” للوصول إلى التجار والمستوردين والمستهلكين في الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش افتتاح فعاليات الدورة الـ ٧٨ من معرض "كايرو فاشون آند تكس"،بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات اليوم الخميس، والذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الحاليبحضور السفير صالح موطلو سفير تركيا لدى مصر

وأشار إلى أن تنوع المعارض يساهم فى خدمة مختلف القطاعات الصناعية، مع تركيز خاص على قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأضاف حرص جميع العاملين بالمجال على زيادة الصادرات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المعارض أحد أهم النوافذ الرئيسية لوصول المنتجات لكافة دول العالم.

وشهد الافتتاح حضورًا مميزًا ورفيع المستوى ضم كلًا من دكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية والأوروبية والمصرية، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، ودكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلين دوليين بارزين مثل حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بالمغرب، ومحمد الصفح رئيس مركز جدة للمعارض والفعاليات من غرفة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويونس المفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، ونهاد اكينجي رئيس الجمعية المصرية التركية لرجال الأعمال، مما يؤكد على الثقل الإقليمي والدولي للمعرض كملتقى حيوي

