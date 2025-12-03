2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم

18 حجم الخط

يتوجه الناخبون في الفيوم إلى صناديق الاقتراع في 3 دوائر، بعد أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعدًا جديدًا للدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سنورس التي ألغت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات بها.

وتجري الانتخابات في الدائرة الأولى والرابعة من جديد بعد إلغائها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، أما الدائرة الثانية فهي الوحيدة التي نجت من فخ الإلغاء ويجري فيها انتخابات الإعادة بين 4 مرشحين يتسابقون علي مقعدين، ويبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى 18 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد، والدائرة الرابعة 6 مرشحين يتنافسون على مقعدين.

الناخبون المقيدون في الفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخب، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية في 284 مركز انتخابي يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الاربع

تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية، يتنافس فى الدائرة الأولى التي تضم قسم أول وثان ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحًا 11 مستقلًّا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحًا 15 مستقلًا و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة للمحافظة في الانتخابات 19 مقعد منهم 9 في القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.