الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
18 حجم الخط

يتوجه الناخبون في الفيوم إلى صناديق الاقتراع في 3 دوائر، بعد أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعدًا جديدًا للدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سنورس التي ألغت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات بها.

وتجري الانتخابات في الدائرة الأولى والرابعة من جديد بعد إلغائها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، أما الدائرة الثانية فهي الوحيدة التي نجت من فخ الإلغاء ويجري فيها انتخابات الإعادة بين 4 مرشحين يتسابقون علي مقعدين،  ويبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى 18 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد، والدائرة الرابعة 6 مرشحين يتنافسون على مقعدين.

الناخبون المقيدون في الفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخب، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية في 284 مركز انتخابي يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب.

 

المرشحون في الدوائر الاربع

 تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية، يتنافس فى الدائرة الأولى التي تضم قسم أول وثان  ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم  18 مرشحًا 11 مستقلًّا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا  تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف،  والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحًا 15 مستقلًا و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق  والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

 

قبل انطلاق جولة الإعادة اليوم، عقوبة استخدام القوة أو العنف في انتخابات النواب

الإدارية العليا تستقبل اليوم طعون نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة للمحافظة في الانتخابات 19 مقعد منهم 9 في القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إستخدام القوة 7 مرشحين 10 مقاعد الهيئة الوطنية للانتخابات الدائرة الرابعة الدائرة الثالثة الدواء الدائرة الأولى المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب صناديق الاقتراع

مواد متعلقة

شيماء سيف زوجة ثانية لبيومي فؤاد في هذا العمل

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

الأهلي يحدد موعد الانتخابات الإثنين المقبل

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

بيومي فؤاد يتوعد ليلى علوي في "ابن مين فيهم"، اعرف التفاصيل

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أمانة الإعلام بـ "الجبهة الوطنية" تبحث الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

الأكثر قراءة

5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة

لأول مرة يشمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي وانخفاض 10 جنيهات في قشر البياض والجمبري

بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة

طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads