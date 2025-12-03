الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.85 جنيها للشراء،  126.21 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB  بنحو  122.89 جنيها للشراء،  126.13 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك القاهرة نحو  125.34 جنيها للشراء، 126.26 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنوك المصرية الدينار البحريني في البنك الدينار البحريني امام الجنيه الدينار البحريني الدينار بنك قطر QNB سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سعر الدينار البحريني مصرف البحرين المركزي

مواد متعلقة

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الثلاثاء

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

الأكثر قراءة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads