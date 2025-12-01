الإثنين 01 ديسمبر 2025
وزير التعليم يتفقد مدرستين بإدارة التبين بالقاهرة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف , فيتو
واصل  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته التفقدية اليوم الإثنين، بزيارة مفاجئة لمدرستين بإدارة التبين التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وقام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية، والتي تضم ٢٧٣٧ طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من الفصول واطّلع على نسب حضور الطلاب وكراسات الحصة والواجبات، وآليات تنفيذ التقييمات الأسبوعية، كما وقف على مستوى الطلاب والطالبات في مهارات القراءة والكتابة.

 الاهتمام بأعمال الدهانات وصيانة الأثاث المدرسي

 

ووجه الوزير خلال زيارة المدرسة بضرورة الاهتمام بأعمال الدهانات وصيانة الأثاث المدرسي، مؤكدًا أنه سيتم متابعة المدرسة بشكل دوري لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.

 نظام شهادة البكالوريا 

 

كما قام الوزير بزيارة مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بنين، التي تضم ١٠٢٠ طالبًا، حيث تفقد عددًا من الفصول وأجرى حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا المصرية، والذي يوفر للطلاب فرصًا متعددة للاختبارات، ومسارات تعليمية متنوعة لتنمية مهارات التفكير والبحث لدى الطلاب، موضحا أن نظام شهادة البكالوريا يمنح الطلاب أدوات تعليمية متقدمة تؤهلهم بشكل أفضل لمرحلة التعليم الجامعي.

كما حرص الوزير على مناقشة الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المدرجة ضمن المناهج المطوّرة، واستمع لآرائهم حول محتوى المنصة التعليمية "كيريو" ومدى استيعابهم لها، حيث أكد الطلاب سهولة المحتوى وتناسبه مع قدراتهم، وإتمامهم مستويات متقدمة على المنصة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تعزيز مهارات الطلاب في لغات البرمجة، وروح الابتكار، واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، موضحًا أن مهارات الذكاء الاصطناعي أصبحت من أكثر المهارات المطلوبة عالميًا، وأن دمجها في المناهج يمثل خطوة محورية في تطوير التعليم المصري وتزويد الطلاب بمهارات المستقبل.

وخلال جولته داخل المدرسة، وجه الوزير بضرورة الاهتمام بتحسين البيئة المدرسية، مؤكدًا أهمية توفير مناخ دراسي محفّز للطلاب، كما وجه بتحديث ديسكات الطلاب وصيانة الأثاث المدرسي بشكل دوري، بما يضمن سلامة الطلاب ويسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.

