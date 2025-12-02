آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

18 حجم الخط

أصدر الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، قرارًا بتعيين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون تنمية الوعي الجمعي.

مختار جمعة مساعدا لرئيس حزب حماة الوطن

وبذلك يكون محمد مختار جمعة، آخر الوزراء السابقين المنضمين للعمل السياسي عبر الأحزاب السياسية.

وزراء سابقين ضمن قوائم مرشحي الأحزاب في انتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك في الوقت الذي ضمت فيه ترشيحات انتخابات مجلس النواب، عددا من الوزراء السابقين، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

محمد سعفان فائزا ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

وكان في مقدمة الأسماء محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، والذي فاز بعضوية مجلس النواب، ضمن مرشحي حزب مستقبل وطن في الجيزة، ضمن القائمة الوطنية، والمتوقع أن يتولى رئيس لجنة القوى العاملة.

اللواء محمود شعراوي مرشحا في انتخابات مجلس النواب

كما تضمنت ترشيحات القائمة الوطنية من أجل مصر، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، وسط توقعات لتوليه رئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلفا للنائب أحمد السجيني.

طارق الملا مرشحا في انتخابات النواب

وتتضمن قائمة الوزراء السابقين، المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، ومن المتوقع أيضا أن يتولى رئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

قيادات حزب الجبهة الوطنية من الوزراء مرشحين في انتخابات مجلس النواب

وضمت ترشيحات القائمة الوطنية من أجل مصر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق مرشحا في انتخابات مجلس النواب، ممثلا عن حزب الجبهة الوطنية، وسط توقعات بتوليه منصب وكيل مجلس النواب.

وزير الزراعة السابق مرشحا لانتخابات مجلس النواب

وتضم قائمة الوزراء السابقين، انتخابات مجلس النواب، السيد القصير، وزير الزراعة السابق، ممثلا عن حزب الجبهة الوطنية، وسط توقعات بتوليه رئاسة لجنة الزراعة في المجلس المقبل.

وزير الطيران الأسبق رئيسا لحزب حماة الوطن ومرشحا لعضوية مجلس النواب

كما تم الدفع بالفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني الأسبق، ضمن ترشيحات القائمة الوطنية من أجل مصر، عقب توليه منصب رئيس حزب حماة الوطن.

ومن المتوقع أن يكون الفريق محمد عباس حلمي، على رأس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المقبل.

المستشار علاء فؤاد الوزير السابق مرشحا لعضوية مجلس النواب

وتضم قائمة الوزراء السابقين العائدين للعمل السياسي، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، والمرشح أيضا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وزير الصحة الأسبق مرشحا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر

كما فاز ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، في محافظات المرحلة الأولى، الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، بعضوية مجلس النواب، وسط توقعات باستمراره رئيسا للجنة الصحة في المجلس الجديد.

